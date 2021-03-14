Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı - Son Dakika

Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

14.03.2021 15:35

- Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı Gece devriye atan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurmak istenilirken kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden poşetler dolusu uyuşturucu çıktı.

- Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı

DÜZCE - Gece devriye atan mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurmak istenilirken kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden poşetler dolusu uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Düzce Olimpiyat kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.U. idaresindeki 81 ABH 520 plakalı otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü idaresindeki otomobil, Düzce şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Bekçilerin anonsu ile başlayan kovalamacada kaçan otomobil, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Şerefiye Mahallesi Sinem Sokak'ta durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda 3 poşet içerisinde 100 gram metanfetamin, 421 adet uyuşturucu hap ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve içinden uyuşturucu çıkan otomobildeki sürücü B.U. ile araçta bulunan C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı
Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı

Uyuşturucu, Otomobil, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı
Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz         
16:44
Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü         
16:18
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma         
14:09
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 16:54:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovalamacada yakalanan araçtan zehir çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei