Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı

13.04.2022 11:56
Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da, Yunus Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurmak istedi. Polislerin dur ikazlarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 2 şahsın üzerinden 8.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Uyuşturucu, Adıyaman, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovalamacada yakalanan şahıslardan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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