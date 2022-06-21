Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika
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Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar

21.06.2022 16:27
Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar

Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yere döktükleri 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalandılar.

Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yere döktükleri 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalandılar.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, İzmir'den Aydın'ın Köşk ilçesine yüklü miktarda metamfetamin maddesi sevkiyatı yapacağı öğrenilen aracı takibe aldı. Edinilen bilgiye göre İncirliova Efeler girişinde ekipler 35 CZ 436 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başlayan şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç İzmir Bulvarı üzerine geldiği sırada sivil polis aracı ile başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kaza yapan aracın içinden çıkan 3 şüpheli, ara sokaklara girerek kaçmaya çalıştı. Yaya olarak devam eden kısa süreli kovalamaca esnasında şüphelilerden birisinin yere bir şeyler döktüğü tespit edildi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan O.D., M.A., Ö.S. isimli 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin yere 1 kilogram uyuşturucu madde döktüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında bir kadın ise görüntü alan basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz, adam mı öldürdü?" diye tepki göstererek, gazetecilerin görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamacada yere döktükleri 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika
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