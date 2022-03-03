Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu - Son Dakika
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Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu

03.03.2022 04:24

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AGP 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 4 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine şüphelilerin gidebileceği güzergahlara çok sayıda ekip sevk edildi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına girerek otomobille kaçışını sürdüren şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durduruldu.

Ekipler, otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına alırken araçta yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ve otomobil, detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Adana'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı Adana'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı

Adana Yüregir, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu - Son Dakika


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