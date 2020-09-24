Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı

İZMİR'de, polis kontrolünden kaçan içerisinde biri kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu.

Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

İZMİR'de, polis kontrolünden kaçan içerisinde biri kadın, 2 kişinin bulunduğu otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki 2 kişiyle kendilerini takip eden başka otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı. Takip sırasında otomobilden atılan 2,5 bonzaiye el konuldu.

? Buca ilçesi tarihi su kemerleri yakınında saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 35 AV 1962 plakalı otomobili durdurdu. Polis memuru, 'Annemi hastaneye götürüyorum' diyen otomobil sürücüsüne aracı yolun sağına çekmesini söyledi. Ancak sürücü, hızla yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında, otomobilden siyah poşetler atıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi'nde durduruldu. Otomobildeki 2 kişi ile kovalamaca sırasında polis ekiplerini başka bir otomobille takip eden bir şüpheli gözaltına aldı.

Arkadan gelen araçtaki şüphelinin ifadesinde, işten çıktığını ve tesadüfen polisin takip ettiği otomobilde karısını gördüğünü söylediği belirtildi. Otomobilden atılan siyah poşetlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2.5 kiloya yakın bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Uyuşturucu, Otomobil, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 07:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan'dan sonra siyaset yapmayacağım Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı
AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "okullar açılsın" önerisi getirildi         
08:37
Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı Balkondan düşen yaşlı adama demir korkuluklar saplandı         
07:54
Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti Ebru Gündeş, yıllardır küs olduğu babası Remzi Gündeş'i sessiz sedasız defnetti         
07:22
California'da 2035 itibariyle benzinli ve dizel araçların kullanımı yasak olacak California'da 2035 itibariyle benzinli ve dizel araçların kullanımı yasak olacak         
00:33
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı         
00:09
Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor         
22:55
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu         
19:33
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 09:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovalamacayla durdurulan otomobilden atılan poşetlerden 2.5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei