Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı

KONYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı.

KONYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100'er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor. Konya- Karapınar karayolu Merdivenli mevkisinde, 06 GB 6897 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü. Kent merkezine 15 kilometre mesafede, Konya Çevre Yolu'na giren sürücü, otomobili durdurup inerek mısır tarlasına girip kaçtı. Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip Polisin yaptığı kontrolde koltuklarda 8, bagajda da 2 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Sınırı kaçak yollarla geçip İzmir 'e gitmek isteyen kaçakların, otomobil sürücüsüne kendilerini götürmeleri karşılığında 100'er dolar verdiği belirlendi. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

- Konya - Konya

Son Dakika

Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor

Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı

Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor

Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi

Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın

Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada

Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi