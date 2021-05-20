Kovalamacayla yakalanan 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Olay, gece Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan İ.K. ile A.G. isimli şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı.

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