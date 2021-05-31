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Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

31.05.2021 15:19
Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ağıldan koyun çalmak isterken fark edilen ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ağıldan koyun çalmak isterken fark edilen ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakcagözü Mahallesi'nde bir ağıldan hayvan hırsızlığı yapılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, ağıldan hayvan çalmaya çalışan 4 şüpheliyi fark etti. Bu sırada şüpheliler 35 RCB 35 plakalı minibüs ile kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında İncirli Mahallesi'nde araçlarının devrilmesiyle yaya olarak kaçmaya çalışan ve birbirleriyle akraba olan Selahattin Ö., Selahattin Ö., Veysel Ö. ve Engin Ö. isimli şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve kaçtıkları aracı da daha önce çaldığı anlaşılan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Jandarma, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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