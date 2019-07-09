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Kovalamacayla yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyede

2 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıntı araç işyerinde hırsızlık yaptıktan sonra Isparta'nın Gelendost ilçesinde polisin kovalamaca sonunda yakaladığı 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kovalamacayla yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyede, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıntı araç işyerinde hırsızlık yaptıktan sonra Isparta'nın Gelendost ilçesinde polisin kovalamaca sonunda yakaladığı 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, dün saat 12.00 sıralarında, Isparta Eğirdir'de, polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Ekiplerin bilgi vermesi üzerine araç, Gelendost Emniyet Amirliği ekiplerince takibe alındı. 'Dur' uyarılarına uymayan şüpheliler, buradaki kontrol noktasını da aşarak, kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, bir süre sonra ters şeride giren şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ekip otosuyla çarparak, durdurmaya çalıştı. Ekip otosunun çarptığı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Araçtan inen 3 kişi, bu kez de koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, havaya ateş ederek, durdurduğu hırsızları gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan hırsızların, Oktay Ö. (22), Alperen Oğuzhan B.(19) ile İzzet Ş. (23) olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada, Alanya'da iş yerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Alanya'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
Gelendost, Alanya, Araç, Güncel
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