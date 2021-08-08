KOVALAMACAYLA YAKALANDI, 10 AYRI HIRSIZLIKTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Alican A.'nın (24) 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Metal Sanayi 1. Cadde'de meydana geldi. Bölgedeki bir dükkandaki bisikleti alan Alican A., esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan gerginlikten faydalanan Alican A., bisiklete binip kaçtı. Bunun üzerine bölgedekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sanayi içindeki kovalamaca sonunda şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Alican A.'nın, Yalova ve Bursa'da 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen Alican A.'nın işlemleri sürüyor.