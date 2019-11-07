Son Dakika Haberleri: Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı
Son Dakika Güncel Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı

Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı

8 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemleri için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


- Edirne
Edirne, Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:27 Kaynak: DHA
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