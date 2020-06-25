Kovalamada ağır yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Kovalamada ağır yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti
Burdur'da bir şüpheliyi kovalarken düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Burdur'da bir şüpheliyi kovalarken düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Olay, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. (16) olduğu belirlenen şüpheli, iddiaya göre polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarpıp ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akbaş, Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki muayenesinde Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi atına alındı. Durumu ağırlaşan Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Yapılan tedavilere cevap vermeyen polis memuru Selcan Akbaş'ın bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:53 Kaynak: İHA
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