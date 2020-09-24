Kovan - Son Dakika

Kovan

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Dizem Kaftan'ın rol aldığı "Kovan", yarın izleyici ile buluşacak.

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Dizem Kaftan'ın rol aldığı "Kovan", yarın izleyici ile buluşacak. Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Eylem Kaftan'ın ilk uzun metrajlı filmi "Kovan", annesinin hastalığı üzerine Almanya'dan Artvin'e gelip arıcılıkla uğraşmaya başlayan bir kadının hikayesini konu alıyor.

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