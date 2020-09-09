"Kovan" 25 Eylül'de vizyona girecek - Son Dakika

Eylem Kaftan'ın yo¨nettigˆi ilk sinema filmi olan "Kovan", 25 Eylu¨l'de vizyona girecek.

Yapımcılıgˆını Canol Balkaya ile Eylem Kaftan'ın birlikte u¨stlendiği filmde bas¸rol oyuncusu Meryem Uzerli'ye Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihogˆlu es¸lik ediyor.

Tu¨rkiye'de tu¨r c¸es¸itliligˆinin en yu¨ksek oldugˆu bo¨lgelerden biri olan Artvin'in Borc¸ka'ya bagˆlı Macahel (Camili) köyünde çekilen "Kovan", zamanın ruhunu yakalayan, insanı dogˆayla kurdugˆu ilis¸kiye dair farkındalıgˆa c¸agˆıran bir doğa ve c¸evre filmi olarak nitelendiriliyor.

"Kovan" filminin gişe gelirlerinin bir kısmı, Haluk Levent'in kurucusu oldugˆu Ahbap iyilik hareketine aktarılacak.

Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli'nin ortak yapımcı, Serdar U¨nlu¨tu¨rk'ün go¨ru¨ntu¨ yo¨netmeni, Emel Atkaya'nın cast direkto¨ru¨ olarak ekibinde yer aldığı filmin kurgusu ise Erkan Erdem, özgün müzikleri ise Emir Ersoy'a ait.

Çeşitli uluslararası festivallerden o¨du¨l alan, Ankara Uluslararası Film Festivalinde ana yarıs¸mada yarıs¸acak olan "Kovan", vizyona girdikten sonra da uluslararası festivallerde yolculugˆuna devam edecek.

TRT ortak yapımı "Kovan" filmi I·spanya, I·svic¸re, Almanya, ABD ve Banglades¸'in de arasında bulunduğu u¨lkelerin uluslararası festivallerinde u¨lke pro¨miyerleri yapacak.

"Kovan" filmi, Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendisini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.