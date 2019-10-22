Kovan, Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

"Kovan", Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi iş birliğinde düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, Atlas Sinemasında gerçekleştirilen gösterim öncesinde filmin oyuncuları ve ekibi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Oyuncu Meryem Uzerli, Kovan filminin Karadeniz'in daha önce hiçbir film ekibinin çekim yapmadığı yerlerinde, doğanın içinde çekildiğini belirterek, "Orada çok uzun zaman geçirdik. Hep doğaya yakın olduk. Zaten bizim hikayemiz de doğayla ilgili." diye konuştu.

Filmin çekimlerine, hikayesine ve oynadığı karaktere ilişkin bilgi veren Uzerli, yönetmen Eylem Kaftan'a teşekkür ederek, "Beni kabul etti ve bana bu güzel senaryonun bir parçası olma şansı verdi." dedi.

"Arıların, vahşi hayatın içinde çekim yaptık"

Yönetmen Eylem Kaftan, çekimlerin çok zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini belirterek, "İki bin metrenin üstünde, yağmurda, çamurda, yürümenin bile zor olduğu bir coğrafyada 50 kişilik ekiple, yolun olmadığı yerde yol açarak, kamyonları getirerek, arıların, vahşi hayatın içinde çekim yaptık." şeklinde konuştu.

Oyuncu Meryem Uzerli'nin en büyük korkusunun arılar olduğunu ifade eden Kaftan, "İşte bu yüzden filmde oynamak istedi. Genelde arılar bizi soka soka çekimlere devam ettik, arılarla bağ kurmak için onların bizi sokması gerekiyor sanırım." ifadesini kullandı.

Uzerli'nin iş disiplini olarak inanılmaz bir insan ve profesyonel bir oyuncu olduğunu kaydeden Kaftan, şunları ekledi:

"Ona dair bazı soru işaretlerim vardı. 'Bu kadar zor koşullar altında bir dağ köyünde beraber çalışabilecek miyiz' diye. Yüzünde hiçbir zaman gülümsemeyi eksik etmeyen, hiçbir zaman şikayet etmeyen bir oyuncu kendisi. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. En korktuğu şeyi bile yaptı, yüzünde arı bile dolaştırdı bu filmde."

Sanatçı Haluk Levent ise çevre filmi olduğu için yapıma destek verdiklerini belirterek, "Ahbap Derneği Başkanı olarak buradayım. Hepsini de çok seviyoruz, güzel çalıştılar. Eylem Kaftan çok eski arkadaşım, Meryem dünya güzeli ışıl ışıl, tüm ekip arkadaşlarımla çok mutlu anlar geçirdik." dedi.

Etkinliğe oyuncu Şennur Nogaylar, Dizem Kaftan, Burcu Salihoğlu ve Meryem Uzerli ile filmin ekibinden yönetmen Eylem Kaftan ve yapımcı Canol Balkaya'nın da arasında bulunduğu isimler katıldı.

"Kovan" filmi, Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalık haberini almasıyla memleketi Artvin'e geri dönerek geride bıraktığı hayatın ağırlığıyla yüzleşmesini ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatıyor.

Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın yaptığı filmin başrollerini Meryem Üzerli, Feyyaz Duman ve Hakan Karsak paylaşıyor.