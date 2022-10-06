Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Sivas 'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın 'a götüren Mehmet Çetin'in kullandığı 52 ACE 310 plakalı TIR, lastik tamirine gidilirken park halindeki 68 AAJ 727 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı, kamyon kabininin üzerine devrildi. Etrafa dağılan arılar ise çevredekilere zor anlar yaşattı. Kaza yerine gelen birinin, başına poşet geçirerek arılara müdahale etmesi ise dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin üzerine düşen 2 arı kovanını özel elbise giyerek tekrar TIR'a yükledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı - Son Dakika

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