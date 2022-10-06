Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı

06.10.2022 17:10
Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı

AKSARAY'da, park halindeki kamyona, arı kovanı yüklü TIR çarptı.

AKSARAY'da, park halindeki kamyona, arı kovanı yüklü TIR çarptı. TIR'daki 2 kovan, kamyon kabininin üzerine devrilince etrafa saçılan arılar, çevredekilere panik yaşattı. Başına poşet geçiren birinin, arılara müdahale etmeye çalışması dikkat çekti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sivas'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın'a götüren Mehmet Çetin'in kullandığı 52 ACE 310 plakalı TIR, lastik tamirine gidilirken park halindeki 68 AAJ 727 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı, kamyon kabininin üzerine devrildi. Etrafa dağılan arılar ise çevredekilere zor anlar yaşattı. Kaza yerine gelen birinin, başına poşet geçirerek arılara müdahale etmesi ise dikkat çekti. Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin üzerine düşen 2 arı kovanını özel elbise giyerek tekrar TIR'a yükledi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kovan yüklü TIR, kamyona çarptı; etrafa saçılan arılar, zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement