Kovancı Göletinde Temizlik Çalışması Yapıldı - Son Dakika

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesi Kovancı Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı. Mahallede bulunan yaklaşık bin 500 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı gölette, çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mahalle Muhtarından Çalışmalar İçin Teşekkür

Kovancı Mahalle Muhtarı Fahri Demirkan, kırsal mahallelerde üretime destek adına yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere yönelik çalışmaların imkanlar ölçüsünde devam edeceğini kaydetti.