Kovancılar'da 21 Güvenlik Korucusu Göreve Başladı
1 saat önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 21 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde 21 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.
Kovancılar İlçe Jandarma
Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 21 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Ömer Faruk Özdemir
, Belediye Başkanı Hacı Akpınar
, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Olt, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Soner Çalışkan, İlçe Özel Harekat Tabur Komutanı Ergün Çelik
, ve İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimini tamamlayan korucular Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
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