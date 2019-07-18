Son Dakika Haberleri: Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

3 saat önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DU 642 plakalı hafif ticari araç, Bayramyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.



Kovancılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması geldi Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:59:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]