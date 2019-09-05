Son Dakika Haberleri: Kovancılar'da İlkokula "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıfı
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Kovancılar'da İlkokula "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıfı

8 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir ilkokula iş adamlarının desteğiyle "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıf yapıldı.

Kovancılar'da İlkokula

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir ilkokula iş adamlarının desteğiyle "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıf yapıldı.


Kovancılar İlkokulu'nde bir sınıf ilçedeki işadamları derneği tarafından, "Akıl ve Zeka Oyunları" sınıfı yapıldı. Hazır hale getirilen sınıfta ilçedeki tüm çocukların yararlanacağı belirtildi.


Sınıfla ilgili bilgi veren okul öğretmenlerinden İbrahim Dağdelen," Akıl ve Zeka Oyunları kursunu daha önceden aklımızdaydı. Ancak bir türlü rayına oturtamadık. Ancak bu sene, iş adamlarının desteği ile startımızı verdik. Okul da bize bir sınıf tedarik etti. 'Akıl ve Zeka Oyunları' kursunu faaliyete geçirdik. Kursta, satranç, mangala, koridor, Go ve daha sayamadığımız bir çok oyunu sadece okulumuzdaki öğrencilere yönelik değildi. Kovancılarda eğitim gören bütün öğrenciler bu kurslardan faydalanacak ve kurslar tamamen ücretsiz verilecek.İleri ki hedefimiz, okulumuzda 'Robotik Kodlama' kursu açmak'dedi.


Projeye başlamadan önce kendilerinin destek sözü verdiğini aktaran Dernek Başkanı Hanifi Bekirgil,"Gönüllü işi olunca biz de gönüllü olarak bu işe kalkıştık. Yeter ki memleket ve toplum için güzel bir şey olsun. Her daim kendilerinin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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