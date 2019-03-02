Son Dakika Haberleri: Kovancılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı

Kovancılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı

46 dakika önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kovancılar'da Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor salonunda muhtarların katılımı ile seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Soner Çalışkan'ın yer aldığı toplantıda Asayiş Büro Amiri Komiser Akın Soğancı muhtarları bilgilendirdi. Soğancı, özellikle seçim öncesinde yapılabilecek ve yapılamayacak konular hakkında detayları aktardı.

Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir,"Aday olan hiç kimse ile bir bağımız yok. Seçimden sonra normal yaşam devam edecek. Bizim tek amacımız huzuru, güveni ve asayişi sağlamak"dedi.

Görevli personelin seçim öncesi hazırlık yaparak muhtarları gruplar halinde bilgilendirdiğini anımsatan Özdemir, köy ve ilçe merkezinde gerekli emniyet tedbirlerini de aldıklarını aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Jandarma, Faruk Özdemir, Elazığ, Kovancılar, Güncel
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