Kovancılar'da Servis Şoförlerine Seminer
44 dakika önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, servis şoförlerine yönelik seminer verildi.
Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde, servis şoförlerine yönelik seminer verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Amirliği tarafından, ilçede bulunan öğrenci servislerinin şoförlerine yönelik, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineri düzenlendi. Seminerde alanında uzman trafik polisleri tarafından, sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.
Seminerde sürücülerin özellikle, yaya geçitleri ve levha olan yerlerde dikkat etmeleri gerektiğinin önemi aktarıldı.
Ardından, servis şoförleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak