Kovancılar'da "Sizden Biriyiz" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovancılar'da 'Sizden Biriyiz' projesi - Son Dakika

Kovancılar'da "Sizden Biriyiz" projesi

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında jandarma personeli çeşitli denetim ve etkinlikler yaparak öğrencilere hediye verdi.

Kovancılar'da

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında jandarma personeli çeşitli denetim ve etkinlikler yaparak öğrencilere hediye verdi.


İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kovancılar ilçe jandarma trafik ekipleri, Yazıbaşı İlkokulu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden jandarma personeli, onlara tatil öncesi çeşitli hediyeler verdi. Servis araçlarını da denetleyen ekipler, hem öğrencileri hemde sürücüleri bilgilendirdi.


Sürücülerin özellikleri öğrencilere indirip, bindirirken ve seyir halindeyken yapmaları gereken konularında aktarıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kovancılar, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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