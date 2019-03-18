Kovancılar ve Palu'da Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
36 dakika önce
Elazığ'ın Kovancılar ile Palu ilçelerinde Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
Elazığ
'ın Kovancılar
ile Palu
ilçelerinde Çanakkale Zaferi
'nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
Kovancılar ve Palu ilçesinde ilçe protokolleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla Atatürk
anıtına çelenk konuldu. İlçelerden Palu'da İmam Hatip Ortaokulunda, Kovancılar'da ise Anadolu Lisesi
'nde program yapıldı. Programlarda her iki ilçede de günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilip, Kur'an-ı Kerim okunup, sinevizyon gösterisi ve oyun sahnelendi.
Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir
ve Palu Kaymakamı Mustafa Demir
, ilçelerindeki program sonunda katılanlarla birlikte ikram edilen Mehmetçiğin Çanakkale menüsü olan yağlı buğday çorbası ve hoşafını yedi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
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