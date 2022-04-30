Kovancılarda trafik denetimi - Son Dakika
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Kovancılarda trafik denetimi

30.04.2022 14:05
Kovancılarda trafik denetimi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi yapıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik denetimi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı çerçevesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Suvat Kutbay, Şoförler Odası Başkanı Halit Aydın katıldı. Kaymakam Karaloğlu, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak emniyet kemerinin önemine değindi. Aynı zaman ekipler tarafından bilgilendirici broşürler verildi. - ELAZIĞ

Kovancılarda trafik denetimi
Kovancılarda trafik denetimi

YORUMLAR
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Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Elazığ'da sportif olta balıkçıları bir araya geldi Elazığ'da sportif olta balıkçıları bir araya geldi

Togo Cumhuriyeti, Kovancılar, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kovancılarda trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovancılarda trafik denetimi - Son Dakika
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