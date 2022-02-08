Kovandan kavanoza organik bal - Son Dakika

MERSİN'de arıcı Celal çay, Toros Dağları'nın zirvesinde 2 bin 500 rakımında yer alan Eğriçayır Yaylası'nda organik bal üretimi yapıyor. Organik balın kovandan kavanoza ulaşması, sıkı denetimlerden geçiyor.

Organik bal üretim merkezlerinin öne çıkan yerlerinden biri olan Toros dağlarında arıcılar, kovandan kavanoza kadar olan süreci sıkı takip ediyor. Tüketiciler açısından önemi büyük olan ve kış aylarında daha çok tüketilen organik balın üreticilerinden arıcı Celal Çay, 'Organik bal kovandan kavanoza kadar organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde üretilen denetlenen ve sertifikalandırılan bala diyoruz. Bölgemiz, Aydos Yaylası'ndan Eğriçayır Yaylası'na kadar organik bal üretimi için çok uygun. Çünkü bu bölgede tarım arazileri yok, yaylalarda sadece kır çiçekleri var. Organik tarım yönetmeliğine göre, organik bal üretilecek alanın sadece kır bitkilerinden oluşması gerekiyor. Toroslar o yüzden organik bala çok uygun' dedi.

ÜRETİM SÜRECİ

Kontrollü Arıcılık Sistemi'nin (KONAR) kurucusu olan Celal çay, organik bal üretiminin sıkı bir denetimden geçtiğine dikkat çekerken, "Çünkü organik bal, kovandan kavanoza kadar çok sıkı bir denetim gerektiriyor. ve burada üreticiye hata yapma şansını bırakmıyor. Eğer tüketiciler yüzde yüz gerçek bir bal tükettiğinden emin olmak istiyorlarsa organik bal tüketebilirler. Çünkü organik bal kovandan kavanoza kadar çok sıkı denetleniyor, numuneler alınıyor ve emin olduktan sonra 'organik bal' adı altında satılabiliyor 'dedi.

ÇİÇEKLİ BAL TAVSİYESİ

Organik baldapolifloralı balı tavsiye eden arıcı Celal Çay, 'Organik bal üretici olarak, tüketicilere polifloralıorganik çiçek balını tüketmelerini tavsiye ediyorum. Poliflorala, çok bitki içeren bal demek. Özellikle Toros yaylarında, kışın karlı olması sebebiyle, bol miktarda çiçek var. Bu bölgede üretilen ballara, polifloralı yani çok çiçekli bal diyoruz. Tüketicilerimize bu tür balları tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.