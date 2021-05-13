Kovanlar Ağustos ayındaki hasat için yaylalara kurulmaya başlandı - Son Dakika

- Kovanlar Ağustos ayındaki hasat için yaylalara kurulmaya başlandı.

Antalyalı arıcıların 6 bin kovanı yaylaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da bal üreticileri, havaların ısınmasıyla beraber arı kovanlarını yaylaya çıkarmaya başladı.

Sonbaharda yaptıkları hasatın ardından arıları sıcak bölgelere götüren Aksekili üreticiler, Ağustos ayındaki ilk hasat için hazırlıklarını tamamlayıp Akseki'nin meşhur Çimi yaylasına arı kovanlarını taşımaya başladılar.

Nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan özel kovanları alçak rakımlı bölgelere bırakan arıcılar, kovanların temizliği, artan mumların çıkartılması, zayıf kovanların güçlendirilmesi gibi çalışmaları tamamlayarak yöredeki bin 960 metre rakımlı Çimi yaylası Kuyu mevkiine taşımaya başlayan kovanlarda üretilecek bal, meşakkatli çalışmaların ardından Ağustos ayının sonlarında yapılacak hasat ile piyasaya sunulacak.

Havaların kurak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle bitki popülasyonun az olduğu yaylada, havaların yağışlı geçmemesi durumunda üreticiler, bu yıl bal veriminin düşük olacağı endişesi yaşıyorlar.

Akseki'de ata mesleği arıcılığı sürdüren Muzaffer Arıca (56), sezon hazırlıklarını tamamlayarak kovanlarını Çimi yaylasına çıkardıklarını söyledi.

Bal üreticileri olarak sezona iyi hazırlandıklarını ifade eden Arıcı, "Kovanlarımızın bakımını iyi yaptık ve her yıl koyduğumuz yere bıraktık. Arılar uçmaya başladı. Fakat bu yıl havaların kurak geçmesi nedeni ile florası ile zengin olan yayla tamamen kuru. Bitkilerin bir çoğunun çiçekleri açmamış durumda. Önümüzdeki günlerde yağış olmazsa üretim anlamında biraz sıkıntılı bir süreç olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde havaların yağması durumunda bitkilerin canlanacağını düşünüyoruz. İnşallah bu sezon tüm arıcılar açısından bereketli olur.

Burada yaklaşık 5-6 bin civarında arı kovanı mevcuttur. Bilindiği gibi Çimi Yaylasının balı organik, bilinen ve güvenilen bir bal olduğu için piyasa sıkıntımız olmuyor. Önümüzdeki günlerde yağışlar iyi olup, hava şartları da iyi olursa kaliteli ürün elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

"Arıcılık bir şanstır"

Arıcılık mesleğinin bir şans olduğunu anlatan Arıca, "Her sezon istediğin balı alamazsın. Arıcılık gerçekten bir şans işidir. Bakmışsın o sezon havanın rüzgarlı, kurak geçmesine bağlı olarak bal üretim miktarı değişir. Geçen yıl normal bir sezon yaşadık. Kovan başına 4-5 kilo gibi bal hasadı yaptık. Havanın kurak geçmesi, yağmurlu geçmesi, rüzgar olması, çiçeklerin nektar zamanı ölmesi, kuruması bizim için iyi olmayabilir. Yani tamamen bir şanstır." diye konuştu. Çimi Yaylası Kuyu mevkiinde arıcılık yapan Mevlüt Arıcı, yeni sezon için arılarının bakımlarını tamamlayarak Çimi Yaylasına kovanlarını taşıdıklarını anlattı.

"Arıcılar umutla yaşar"

Bu sezon havaların kurak geçmesi nedeni ile yaylada bulunan binlerce floraların bir çoğunun gözükmediğini anlatan Arıcı, "Önümüzdeki günlerde havaların yağması durumunda doğanın canlanacağına inanıyoruz. Eğer yağmur yağmazsa üretim anlamında biraz sıkıntılı bir süreç olacak ve istediğimiz verimi alamayacağız. Arıcılık bir şans meselesidir. Biz arıcılar olarak hep umutla yaşarız. Bu yıl olmazsa gelecek yıl olur inşallah. Arılarımızın bakımına devam ederiz. İnşallah iyi bir yağış olur ve umduğumuz hasatı alırız. " diye konuştu.

"Bal hasatı Ağustos ayının sonlarında yapılıyor"

Yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar, arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından arıları bin 960 metre rakımlı balı ile meşhur Çimi Yaylasına çıkarıyor. Yaylada da her yılın mevsimine göre, iklim değişikliklerine göre yağmur, rüzgar veya kurak geçmesine bağlı olarak oluşan ballar ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. Hasadın ardından milyonlarca arı yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere geri getiriliyor.