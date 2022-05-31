Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler - Son Dakika
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Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler

31.05.2022 11:39
Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler

Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesinde bir şahsa ait 60 tane arı kovanında bulunan yüz binlerce arı kovanların ağızlarının kapatılması neticesinde telef oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesinde bir şahsa ait 60 tane arı kovanında bulunan yüz binlerce arı kovanların ağızlarının kapatılması neticesinde telef oldu.

Alınan bilgiye göre, mahallenin Esentepe mevkiinde Hamza Sil'e ait yaklaşık 60 kovanın ağzı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapatıldı. Mahalle camisinin hemen arkasında bulunan kovanların ağızlarının kapalı olduğunu gören komşusu Hamza Sil'e haber verdi. Hamza Sil yakınları ile kovanların yanına gittiğinde büyük şok yaşarken, 60 kovandan 23'ündeki arıların tamamı, geriye kalan 38 kovandaki arıların ise yarıdan fazlasının telef olduğunu gördü. Yüz binlerce arısı telef olan ve binlerce lira zarara uğrayan Hamza Sil, yapanların bulunması için jandarmaya şikayetçi olacaklarını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Yusuf Genç - İHA)

Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler
Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler
Kovanların ağzının kapatıp yüzbinlerce arıyı telef ettiler

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Kaynak: İHA

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