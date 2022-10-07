Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi

07.10.2022 11:05

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda öğrencilerin, ağaçtaki yaban arılarının kovanına sopayla vurması sonrası ortalık karıştı. Arılar, 15 öğrenciyi sokarken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Ertuğrulgazi Ortaokulu'nda meydana gelen olayda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopayla vurdu. Kovandan çıkan yaban arıları öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokmasıyla rahatsızlandı.

OKULA ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi

OKULDA İLAÇLAMA YAPILDI

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.

Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
Kovanlarına vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
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KOVANLARINA VURULAN ARILAR 15 ÖĞRENCİYİ SOKTU; OKUL TATİL EDİLDİ KOVANLARINA VURULAN ARILAR 15 ÖĞRENCİYİ SOKTU; OKUL TATİL EDİLDİ Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü Kocaeli haberi: Kocaeli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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