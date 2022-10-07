İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün kararıyla okulda 1 gün eğitim ve öğretime ara verildi. Okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de okulda ilaçlama yaptı.

Öğretmenlerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

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