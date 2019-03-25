Son Dakika Haberleri: Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası

Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası

15 dakika önce

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okul Müdürü Sedat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ilk kez etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bulut, Giresun Kızılay Kan Bağışı Merkezi görevlileri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere kan ve kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmelerde de bulunduğunu aktardı.

Kampanyanın düzenlenmesi noktasında desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Bulut, toplumun bilinçlenmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Okul Müdürü, Bulancak, Kovanlık, Güncel
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