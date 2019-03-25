Kovanlık Beldesinde Kan Bağışı Kampanyası
15 dakika önce
Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Bulancak
ilçesine bağlı Kovanlık
Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesince kan bağışı kampanyası düzenlendi. Okul Müdürü
Sedat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ilk kez etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.
Bulut, Giresun Kızılay
Kan Bağışı Merkezi görevlileri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere kan ve kök hücre bağışı konusunda bilgilendirmelerde de bulunduğunu aktardı.
Kampanyanın düzenlenmesi noktasında desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Bulut, toplumun bilinçlenmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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