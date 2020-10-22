Kovid-19'a dikkati çekmek için hayvan figürlerine maske takıldı - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi ekipleri, İstanbul'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekmek için parklardaki hayvan figürlerine maske taktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki hayvan figürlerinin yüzlerine, üzerinde "Maske tak." uyarısının bulunduğu maskeler takıldı.

Son dönemde kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yapılan farkındalık çalışmasını parka gelen vatandaşlar da olumlu karşıladı.

Mesajı doğru bulduğunu belirten Sevinç Canıbek, "Çenesinde veya kafasında maskeyi taşıyanlar adına bence bir farkındalık olduğunu düşünüyorum ve herkesi maske takmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşar Karakaş ise Kovid-19'a karşı herkesin dikkatli davranması gerektiğini belirterek, "Cansız hayvana da maske taktıklarına göre, canlı olarak maske takmam gerekir diye düşünmemiz gerekiyor." görüşünü dile getirdi.