Kovid-19'a ilişkin sorular "Pandemi Danışma Hattı"nda yanıt buluyor - Son Dakika

Diyarbakır'da vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin merak ettiği tüm sorular İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan "Pandemi Danışma Hattı"nda yanıt buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin durumlarıyla ilgili bilgi alınması, evde izolasyonu devam edenlerin takiplerinin yapılması, vatandaşların bu hastalıkla ilgili kaygı ve stresini en aza indirmek amacıyla sorularının yanıtlanması için destek hattı kurdu.

"Pandemi Kriz Merkezi", "Pandemi Danışma Hattı", "Sağlık Koordinasyon Merkezi (SAKOM)" ve "Psikososyal Destek Merkezi (PSD)" olmak üzere 4 birimden oluşan danışma hattında görevli, doktorların da bulunduğu 70 sağlık çalışanı, ilaç kullanımından, doğru beslenmeye kadar salgına ilişkin merak edilenlerle ilgili bilgilendirme yapmak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Ferah Şahman Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 çağrı merkezi ve danışma hattı ile Diyarbakır halkına salgın konusunda öğrenmek istedikleri tüm hususlarda destek sunduklarını söyledi.

Dr. Gören, Kovid-19'a yakalanan hastalardan sonrasında ne yapacakları konusunda birçok soru geldiğini, bu nedenle halka daha iyi hizmet sunmak ve tüm soruları yanıtlandırmak için destek hattı kurmaya karar verdiklerini belirterek "Hem hastalarımızın hem de hastayla temaslı olanların takibini yaparak, ilaç kullanımından her türlü sorunlarına kadar yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

"Her türlü sıkıntılarında bize bir telefon kadar yakınlar"

Hasta ve temaslı olanların kendini izole etmesinin önemine işaret eden Gören, evdeki izolasyon sürecinde de insanlarda yalnızlık duygusunun oluştuğunu aktardı.

Bu hastalara da "Psikososyal Destek Merkezi"nde çalışan sağlık çalışanlarının hizmet verdiğini diye getiren Gören, "Yalnız olmadıklarını, sağlık çalışanları olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarında bize bir telefon kadar yakınlar." diye konuştu.

Yoğun bakım gerektirecek bir durumu olmayan hastalara evde ilaç tedavisi uygulandığını belirten Gören, bu ilaçların İl ve İlçe Sağlık müdürlüklerinin koordinasyonu ile temin edildiğini kaydetti.

Gören, hastalara evde kaldıkları süreçte ilaçlarını nasıl kullanacakları konusunda da yardımcı olduklarını anlatarak şöyle konuştu:

"İlaç kullanımı, beslenme, sağlık durumlarının kötüleşmesi halinde hangi yolu izlemeleri gerektiği, evde temaslı oldukları kişilerde şikayet başlarsa ilaç teminini sağlanması, her türlü sıkıntılarının maddi ve manevi olarak giderilmesi konularında destek sağlıyoruz. Tüm halkımız 0412 6060980 numaralı danışma hattından bize ulaşabilir, merak ettikleri soruları sorabilir."

"Her gelen telefona cevap veriyor, sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz"

Pandemi Kriz Merkezi sorumlusu Dr. Hülya Batgi ise Kovid-19'a yakalanan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Sadece merkezde değil ilçe, köy ve mezralardaki vatandaşların da kurulan telefon hattı sayesinde kendileriyle iletişime geçtiğini dile getiren Batgi, vatandaşların sorunlarını anında çözmek için çalıştıklarını aktardı.

İlk günlere oranla gelen çağrı sayısında ciddi anlamda artış yaşandığını anlatan Batgi, şunları kaydetti:

"Kovid-19 hastaları, kanser hastaları, yaşlılar korku içinde bizi arıyorlar. Ne yapacaklarını, nasıl ilaç kullanacaklarını soruyorlar. Karantina sürecinde rahatsız olduklarında, şikayetleri arttığında da ne yapmaları gerektiği ile yönlendirme yapıyoruz. Bizden yardım bekliyorlar. Her gelen telefona cevap veriyor, sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz."

"Tedavi sürecini anlatıyoruz"

"Hasta zaten 112 Acil Servis'i arıyor ama aramayan vatandaşı da biz 112'ye yönlendirip hastaneye naklini sağlıyoruz." diyen Batgi, evden çıkamayanlar, durumu ağırlaşan, belirtiler görülen vatandaşlara filyasyon ekiplerini yönlendirdiklerini aktardı.

Sonucu pozitif çıkan hastaları da 10 gün boyunca arayarak durumlarını takip ettiklerini bildiren Batgi, "İnsanlar sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyor, çok korkuyorlar. Onların bu hastalığı daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.