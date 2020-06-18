Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak - Son Dakika

Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen 3 yeni aşı adayının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi.

Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen 3 yeni aşı adayının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi.

"Clinicaltrials.com" internet sitesindeki haberlere göre, Almanya'da CureVac ilaç şirketi, İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi ve Rusya'da Savunma Bakanlığı ile Gamalei Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yeni geliştirdikleri Kovid-19 aşı adaylarının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine başlayacaklarını duyurdu.

Alman CureVac ilaç şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayı için 1. aşama klinik denemelere başlamak üzere Almanya'daki Paul-Ehrlich Enstitüsü (PEI) ile Belçika İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansından (FAMHP) onay aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "CVnCoV" adı verilen aşı adayının "mesajcı Ribo Nükleik Asit" (mRNA) temelli olduğu, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteinini yeniden kodlayarak vücutta bağışıklık yaratmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, mRNA'nın, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan molekül olduğundan DNA'ya taşınan genetik bilginin düzenlenmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

Aşı adayının güvenliğinin ve bağışıklık tepkisi yaratmadaki etkisinin sınanacağı 1. aşama klinik denemede, 18 ila 60 yaşlarındaki 168 sağlıklı gönüllüye 2 ila 8 mikro gramlık dozlar halinde uygulanacak.

İngiltere'de RNA bazlı yeni aşı adayı

İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi araştırmacılarınca geliştirilen bir aşı adayı için de klinik denemelere başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde, 300 sağlıklı gönüllüye iki doz aşı uygulanacağı, denemelerin başarılı olması halinde aşı adayının 3. aşamada 6 bin kişide test edileceği belirtildi.

Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşının, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteinini vücutta sentetik olarak çoğaltarak virüse karşı hızlı tanı ve bağışıklık tepkisi uyandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Klinik deneme öncesi güvenlik testlerinde ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuç veren aşı adayı için İngiltere hükümeti, 41 milyon sterlin (352 milyon lira) kaynak ayırdı.

Denemelerin sorunsuz ilerlemesi halinde aşının gelecek yıla hazır olması umut ediliyor.

Rusya aşı için düğmeye basıyor

Rusya'da Savunma Bakanlığı ile Gamalei Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yerli üretim bir aşı için klinik denemelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayvanlar üzerindeki deneylerde güvenlik, bağışıklık ve etkililik özellikleri sınanan aşı adayının asker ve sivillerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde deneneceği, ilk grup üzerinde yapılan testlerin sonuçlarına göre virüs bileşenlerini içeren farklı alt-birim aşıların ikinci grup deneklere uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yöntemle aşının vücutta bağışıklık sağlayıcı antikor üretme kapasitesinin sınanması amaçlanıyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

12 aşının klinik denemeleri sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, haziran başı itibarıyla Kovid-19'a karşı 159 aşı adayı geliştirme, 11 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'de fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 400 bini aşarken, 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İngiltere, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı         
17:19
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
17:18
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak         
17:14
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir         
17:11
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi         
17:07
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor         
17:02
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum         
16:20
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın         
15:42
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 18:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'a karşı 3 yeni aşı adayının daha klinik denemelerine başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]