Kovid-19'a karşı alınan önlemler perakende satışları artırıyor - Son Dakika

Kovid-19'a karşı alınan önlemler perakende satışları artırıyor

29.12.2020 09:23
Kovid-19'a karşı alınan önlemler perakende satışları artırıyor, System.String[]

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında alınan önlemlerle birlikte perakende sektöründe müşterilerin daha rahat alışveriş yaptığını ve bu durumun satışları yüzde 30-35 arttırdığını söyledi.

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında alınan önlemlerle birlikte perakende sektöründe müşterilerin daha rahat alışveriş yaptığını ve bu durumun satışları yüzde 30-35 arttırdığını söyledi.

RoyalCert Türkiye ile So Chich arasında koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına iş birliği gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında, So Chich, Kovid-19'a karşı aldığı tedbirlerin RoyalCert tarafından denetlenmesiyle Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilişkin, "Perakende sektöründen bize gelen bilgilere göre, alınan önlemlerle birlikte müşterilerin daha rahat bir şekilde alışverişlerini yapmalarından dolayı satışlar yüzde 30-35'e varan oranda artıyor." ifadesini kullandı.

Sertifikayı almaya hak kazanan işletmelerin sürekli olarak denetime tabi tutulduğuna aktaran Namlı, şunları kaydetti:

"Oluşabilecek bütün risklere karşı alınan önlemler TVRM (Transmittable Virus Risk Management) programı dahilinde. Maske, mesafe ve hijyen kuralları işin temelini oluşturmakta, mağaza metrekaresi, metrekare başına düşen çalışan ya da ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin, müşterilerin mağazayı terk ettikten sonraki dezenfektasyon işlemleri, personel sağlığının belli bir düzen dahilinde takip edilmesi... Bütün bunlar programın içinde denetlenen konular. Mağazalar aylık denetimlere tabi. Ayrıca, gizli denetimler de var. Dolayısıyla her ay denetlenen bir sistemden bahsediyoruz."

Namlı, sertifika verilmeden önce şirketler tarafından alınan tedbirlerin denetlendiğini belirterek, "So Chich önemli ve global markalarımızdan bir tanesi. Yurt dışında da bayrak taşıyan firmalarımızdan bir tanesi. Belge almaya hak kazandı. Gerek personelin gerekse müşterilerin sağlıkları adına, malum pandemi sürecinde alınan tedbirleri kapsayan bir denetimdi bu. Bu denetimi başarıyla geçtiler ve bu belgeyi almaya hak kazandılar. Tüm So Chich mağazaları denetlenmekte. Zaten uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren bir marka, kendini ispat etmiş bir marka. Doğal bir süreç tamamlanmış oldu." diye konuştu.

"Hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız bizler için çok önemli"

So Chich Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin de Kovid-19'a karşı çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla mağazalarda gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem son tüketicilerimiz hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız bizler için çok önemli. Onların sağlığını koruyabilmek adına, hem de müşterimizin rahatlıkla alışveriş yapabilmesi adına böyle bir denetime tabi tutulmak istedik. Biz kendimiz istedik ve karar verdik. Sağ olsun Royalcert firması da tüm mağazalarımızı denetledi ve gerekli tedbirleri almamızı sağladı. Bu sertifikayı almaya hak kazandık. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Sezgin, mağaza metrekaresine göre içeri müşteri aldıklarını aktararak, "Mağazalarımızın birçoğu AVM'lerin içinde. Son kurallarla, biliyorsunuz artık HES kodu uygulamasıyla içeriye giriliyor. Mutlaka ateş ölçerler oluyor. Dezenfektan konusunda çok titiz davranıyoruz. Kullanılmış, denenmiş olan ürünleri mutlaka dezenfekte edip tekrardan yerlerine koyuyoruz. Mesela küpeleri denettirmiyoruz, iade alınmıyor ve değiştirilmiyor. Mesafemize dikkat ediyoruz. Çalışanlarımızın maskeleri mutlaka takılı oluyor." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19'a karşı alınan önlemler perakende satışları artırıyor - Son Dakika Ekonomi


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