Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı - Son Dakika

Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

04.03.2021 17:23

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dinamik denetim faaliyetine katıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dinamik denetim faaliyetine katıldı.

Kovid-19 risk haritasında yüksek olarak "turuncu" kategoride bulunan kentte, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından kontroller devam ediyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit te, kentte yapılan denetimlere katıldı.

Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleşen denetimlere katılan Ümit, burada yapılan uygulamaları kontrol etti.

Vatandaşlar ve esnafla da sohbet eden Ümit, denetimlerin sonucunu ilerleyen günlerde alacaklarını kaydetti.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ümit, dün akşam belirlenen denetim ekiplerinin sabahın erken saatlerinde sahaya çıktıklarını ifade etti.

İl genelinde köylere kadar denetim ekiplerinin görevlendirildiğini kaydeden Ümit, "3 bin kişi köylerimiz dahil olmak üzere 862 ekiple beraber denetimlerini sürdürüyorlar. Biz aslında denetimden daha ziyade eğitim, sohbet, hatırlatma, bazı konuların önemini izah etme ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. Bu da son derece faydalı oluyor. Kanaatimce bu denetimler de çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

Ümit, vatandaşların gayet makul bir şekilde görevini ve sorumluluğunu bilerek bunları yerine getirmeye gayret ettiğini de ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşallah bundan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Birçok il okulunu açtı biz açamadık. Ama ne yazık ki okulunu açan bazı iller de bugün kapatmak zorunda kaldı. Okullarımızın açılması, iş yerlerinin işlerine devam etmesi ve bir daha kapanmaması için sadece denetlediğimiz yerlerde değil her yerde vatandaşlarımızın evlerinde de dahil olmak üzere gerekli dikkati göstermeleri gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiğimizde inşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak."

Şu anda tüm gerekli tedbirlerin ve denetimlerin yapıldığının altını da çizen Ümit, "Şehrin giriş ve çıkışlarında mutlaka denetimler olur. Süreç içerisinde nelerle karşılaşırız onu şu anda bilemeyiz. Ama zaman içerisinde ortaya çıkacak verilere göre sonuç değerlendirmesi yapılır ve kurallar konulur. İlin veya ilçelerin giriş çıkışlarında bir sorgulama gerekiyorsa elbette ki yasal şartlara uymak kaydıyla onlar da yapılacaktır. Ama şu anda daha önceki uygulamalarımız genel olarak devam ediyor." dedi.

Ümit, hedeflerinin Bolu'nun turuncudan önce sarıya sonra da maviye dönmesini sağlayarak tüm sınırlamaları kaldırmak olduğunu da belirterek, "Ama artışlar devam ederse sağlığımızın gerektirdiği şartları ve kuralları uygulamak zorundayız. Zaten kuralların amacı da 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı salgından korumak içinde onun içinde zaruret olursa hem kısıtlamalar hem de muafiyetler de arttırılabilir. Amacımız önce sarı sonra maviye dönerek bütün her şeyin normalleşmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, restoran ve kafe gibi işyerlerinde denetim yaptı.

Kemal Güneş ile Ankara Caddesi üzerindeki işyerlerinde tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol eden Gürel, denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda, Türkiye genelinde dinamik denetim sürecinin başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararların açıklanmasının ardından il bazlı olarak yapılan sınıflandırmada Karabük'ün orta riskli bir statüde yer aldığını belirten Gürel, "Mücadelemiz statümüzü korumak yapabilirsek bir alt kademeye geçip oradaki risksiz iller arasına girmek. Şunu da görüyoruz ki son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallar belli." dedi.

"Dinamik denetim sürecinde şuanda sahada bin kişi var"

Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğini ifade eden Gürel, "Burada asıl olan hem aşılama oranlarımızın yükselmesini sağlayıp hem de yaz aylarında nispeten ferahlama olacağından 1 Haziran'a kadar başarılı geçirirsek mevcut işyerlerini kapatmadan, okullardaki öğrencilerimizi de yüz yüze eğitime devam ettirerek süreci tamamlamış olacağız. Dinamik denetim sürecinde şuanda sahada bin kişi var. Bin kişilik bir ekiple sahadayız." diye konuştu.

Vatandaşların şehir dışına çok fazla seyahat etmelerini arzu etmediklerini kaydeden Gürel, "Hemşehrilerimiz ailelerini ziyarete geliyorsa gelmeden onların ihtiyaçlarını bize söylerlerse biz onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Bu süreçte çok fazla hareketlilik aynı zamanda virüsün yayılmasını sebep oluyor." ifadesini kullandı.

"Biz mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz"

Karabük'te bu haftaki vaka tablosunda artışın görülmesinin ardından herhangi bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorusunu cevaplayan Gürel, şöyle konuştu:

"İki haftada bir değerlendirmeler yapılacak. Rakamlarda bir yükselme olursa Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda değerlendirilecek. Biz mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz. Açılan iş yerlerinin kapatılmasını arzu etmiyoruz. Okullarımızdaki öğrencilerimizin devamını arzu ediyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetini bekliyoruz. Eğer bir yerde yoğunluk olursa, vaka sayısında artış olursa orayı karantinaya alacağız. Okulda olsa kapatacağız, bir apartmanda yoğunluk varsa kapatacağız ki diğer taraflara bulaşmasın. Bir kısım ikazlarımızı vatandaşlara yapacağız ama esnafımız kurallara uymada sorun yaşatıyor ve yaşıyorsa onlara bir kısım müeyyideler uygulayacağız ki diğer esnaflarımız ve öğrencilerimiz bundan etkilenmesin. Bunun için yeni bir kararımız ilave bir kısıtlamaya gidilmeyecek ama iki hafta sonraki duruma bakacağız. İnşallah vaka sayılarımız şuan ki durumu korumuş olur."

Gürel, il genelinde 28 bini ilk doz 7 bini ikinci doz olmak üzer 35 bin civarında kişinin aşılandığını sözlerine ekledi.

Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı - Son Dakika


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