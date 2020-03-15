Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi - Son Dakika

Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi

43 dakika önce

Erzincan Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, gece saatlerinde vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Erzincan Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, gece saatlerinde vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde özel ekiple geceleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli personel ile itfaiye ekipleri, otobüs durakları, kurs merkezleri, bankamatikler ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kent genelinde çalışmalarını birkaç hafta devam ettireceğini söyledi.

Kovid-19'un tüm dünyayı etkisi altına almaya başladığını dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"Henüz ilimizde Kovid-19 ile ilgili bir tespitimiz yok. Panik yapmadan tedbirlerimizi alarak, özellikle kişisel hijyene dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi vatandaşlarımızla sürdüreceğiz. Erzincan Belediyemiz ve diğer yerel yönetimler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı kararlar ve önerdiği tedbirler çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor."

Arslantaş, çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, Belediye Başkanı Bekir Aksun'a ve ekiplere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aksun da Kovid-19'a karşı çalışma başlattıklarını belirterek, "Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra çöplerin daha hızlı alınması ve dezenfekte edilmesi yönünde talimatlarım oldu. Dezenfekte işini birkaç kez tekrarlayacağız. Ekiplerin kullandıkları araçların içerisinde özel solüsyon bulunmaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, belediye olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı gece dezenfekte mesaisi

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:21 Kaynak: AA
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