Kovid- 19'a karşı ikinci balık tüketim kampanyası başlıyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kovid-19 virüsüne karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık tüketim kampanyasının ikincisi başlıyor. İkinci kampanya 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Türk Somonu satışlarında yapılacak.



Yeni tip korona virüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.



Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bu hassas dönemde Türkiye'de balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla bir kampanya başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halkımız tarafından yoğun ilgi görmüş ve kampanya iki gün daha uzatılarak 5 güne çıkarılmıştı.



İkinci kampanya 15-17 nisan arası Türk Somonunda



Şimdi ise yine üreticilerden ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci kampanya başlatılacak. Üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından, 15-17 Nisan tarihlerinde başlatılacak ikinci kampanya, tatlı sularımızda yumurtadan çıkıp belli bir büyüklüğe gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülerek 3 kg üzerinde ağırlığa ulaşarak dünyada marka olmaya başlayan, Türk Somonunda yapılacak.



Temizlenmiş somon 31,90 TL'ye



Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balıklarının azami 31,90 TL, dilimlenmiş somon balıklarının ise azami 39,90 TL'ye satışa sunulacağı yönünde tavsiye kararı alındı. - ERZİNCAN