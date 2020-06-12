İlk yerli sentez ilaçtan görüntüler

Doç. Dr. Mustafa Güzel'in açıklamaları

Zeynep Atabay Taşkent'in açıklamaları Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik"

"Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor"