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Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili - Son Dakika

Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili

20.01.2022 13:50

Japonya'da halk, Kovid-19 günlük vaka sayılarının ani tırmanışı sonrası kapsamı Tokyo dahil 16 eyalete genişletilecek kısmi olağanüstü hali yerinde bulurken, "tedbirlere uymayan genç kesime" tepki gösteriyor.

Japonya'da halk, Kovid-19 günlük vaka sayılarının ani tırmanışı sonrası kapsamı Tokyo dahil 16 eyalete genişletilecek kısmi olağanüstü hali yerinde bulurken, "tedbirlere uymayan genç kesime" tepki gösteriyor.

Kovid-19 günlük vaka sayısı, salgının başından beri Japonya'da dün ilk kez 40 bini aştı. Bu yılın ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 18 günde bu sayının 80 kattan fazla artması dikkati çekti.

Dün başkent Tokyo'da 7 bin 377, güneydeki Osaka kentinde 6 bin 101 vaka saptandı. Her iki kentte de en yüksek vaka sayıları kaydedildi. Başbakan Kişida Fumio, Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

Kapsamı, başkent Tokyo dahil 16 eyalete genişletilen ve 21 Ocak-13 Şubat'ta yürürlükte kalacak uygulamanın vaka sayısını düşüreceğinden ümitli olan Japon halkı ise genç kesime tepki gösterirken, "kalabalıklar" konusunda bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini düşünüyor.

Virüs vaka seyrini ve mevcut tedbirleri AA muhabirine değerlendiren mühendis Tozaki, vakaların hızla artmasının, ülke ekonomisinin "canlanma sürecinde büyük endişelere yol açacağını" belirtti.

Genç kesime tepki

Tozaki, kısmi olağanüstü hal uygulamasının yerinde olduğunu vurguladı.

Halkın sosyal mesafe ve maske şartlarını gerektiği gibi yerine getirmediğini söyleyen Tozaki, "Bu önlemlere tahammül edemeyenler hep genç kesim." diye konuştu.

Güvenlik çalışanı Tsugimoto, ülkesindeki vaka artışlarının yüzde 70'inin sorumlusunun 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç kesim olduğunu savunarak "Farkındalık konusunda gevşeklik var. Dışarıda buluşmalar yeniden arttı." dedi.

Hükümetin kısmi olağanüstü hal tedbirleriyle "elinden geleni yaptığına" işaret eden Tsugimoto, "(Uygulama sonrası) Bundan böyle 'tek ben varım' diye düşünmeyip birer birer bilinç düzeyimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kalabalık uyarısı

Ev hanımı Kaaci, yükselen vaka sayılarını "umursamadığını" ve mümkün olduğunca kalabalığın bulunduğu yerlerden kaçınarak son süreçte oluşan "kriz duygusundan" kendisini uzak tuttuğunu kaydetti.

Artışı "turistik gezilere" bağlayan Kaaci, "Doğal temasın da etkisi var ancak (hükümetin) kalabalığı oluşturanlara 'kalabalığa karışılmamasını' anlatabilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Serbest meslek çalışanı Satou da başkentte halkın toplandığı noktalarda oluşan kalabalığı "büyük sorun" olarak niteleyerek "Toplanmanın engellenmesi gerekiyor. Bu uygulanırsa vaka sayıları düşecektir." dedi.

Havalimanı çalışanı Ooişi de 3. doz aşı uygulamasının ülke genelinde hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Gençlere göre "kapanma" gelebilir

Üniversiteye hazırlanan İsamu, Japon gençlerin "gereğinden fazla" dışarı çıktığını kabul ederek kısmi olağanüstü hali "gerekli gördüğünü" belirtti.

Gençlerin salgını "basit bir grip" olarak gördüğüne dikkati çeken İsamu, "Vaka artışlarının bu seviyede sürmesi halinde kapanmaya ihtiyaç duyulabilir." şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Kaito da vaka sayılarının artış eğilimini koruması halinde 13 Şubat'ta sona ermesi planlanan kısmi olağanüstü halin de yeterli gelmeyebileceğini söyledi.

Gençler arasında aşılamanın "gençlerin özgürlüğüne terk edildiğini" vurgulayan Kaito, durumun kötüleşmesi halinde ülke genelinde okulların eğitime ara vermesi gerekebileceğini kaydetti.

Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili
Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili
Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali yerinde bulan Japon halkı gençlere tepkili - Son Dakika
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