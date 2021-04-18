KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI - Son Dakika

KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI

18.04.2021 11:42

? Pandemi sürecinde çok tüketilen sirkenin evde yapımı ile ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet ve Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyinin yapımını da anlattı.

? Pandemi sürecinde çok tüketilen sirkenin evde yapımı ile ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet ve Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyinin yapımını da anlattı.

Pandemi sürecinde en çok tüketilen ürünler arasında yer alan sirke, yemeklere katılmasının yanı sıra ağız antiseptiğinden yüzey temizleyiciye kadar birçok ürünün yapımında da kullanılıyor. Evde sirke yapımı ile ilgili bilgi vererek püf noktalarından bahseden Zeytinburnu Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görevli Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet, Kovid-19'a karşı koruyan ağız spreyi, hem el dezenfektanı hem de yüzey temizleyici olarak kullanılabilen karışımın yapımını da anlattı.

HEM TEMİZLİK HEM ŞİFA

Sirkenin çok uzun yıllardan beri temizlik malzemesi olarak ve şifa amacıyla birçok alanda kullanılan bir ürün olduğunu belirten Sevencan, 'Hazır alınan sirke ile evde yapılan sirke arasında farklar mevcut. Evde sirke yapmak ise çok kolay. Elma sirkesinden gidecek olursak, küçük bir kavanoza organik elma koyulup, daha önceden sirke yapıldıysa sirke anası ya da yine doğal sirkeden yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ekleniyor. İçerisine de fermente olabilmesi için 2 çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz ilave edilip, üzerine de ılık içme suyu ekleniyor. Sonra tülbent ya da bir havlu ile üstü kapatılıp, yaklaşık 20 gün boyunca her gün açıp tahta kaşık yardımıyla karıştırılıyor. Sonrasında da 1 ay kadar bekletiliyor. Sirke ne kadar bekletilirse o kadar iyidir çünkü keskinliği artacaktır. Ayrıca sirkenin daha farklı çeşitleri de var. Örneğin zeytin yaprağı sirkesi şeker hastalığında, enginar sirkesi karaciğer rahatsızlıkları için tüketilebilir' dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN ŞERBET

Yapımında sirkenin kullanıldığı ve geleneksel bir şerbet olan sirkencübinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Sevencan, 'Sirkencübini herkes yapabilir, çocuklar da içebilir. Ilık suyun içine bir kaşık bal ve bir kaşık doğal sirke ekleniyor. Burada aynı oranda olmaları önemli. İçine farklı bitkiler konulabilir, limon suyu da eklenebilir. Oldukça önemli bir bağışıklık güçlendiricidir. Ancak tansiyon ya da başka bir kronik rahatsızlığı olanlar, mutlaka bir hekime danışarak tüketmeli' diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR ANTİSEPTİK

Sevencan, sirke ile birçok kişinin kendi dezenfektanı ve yüzey temizleyicisini de evde yapabileceğini söyleyerek, 'Sirke önemli bir antiseptik. Limonun da anti viral özelliği var. Bu nedenle bu iki malzeme ile yüzey temizleyici ve el dezenfektanı elde edebiliriz. Limon dilimlerini bir kavanoza koyup, üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sirke ekleniyor. Ağzını kapatıp karıştırılıyor ve 3-4 saat kadar bekletiliyor. Daha sonra da bir sprey şişeye koyarak rahatlıkla kullanılabilir' dedi.

Sirke ile Kovid-19'a karşı koruyucu bir ağız antiseptiğinin de elde edilebildiğini dile getiren Sevencan, formülün yapımını şöyle anlattı:

'Bu ağız antiseptiği, özellikle toplu taşıma ve yoğun kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra kullanılabilecek bir ürün. Bir sprey şişesine içme suyu koyup, içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediliyor. Farklı bitkiler konulabilir bu karışıma ama biz kekik çayı ekleyeceğiz. Çünkü kekik, adaçayı gibi bazı bitkilerin kovid-19'a karşı koruyucu etkisi kanıtlandı. Daha sonra karıştırıp, ağız antiseptiği olarak kullanılabilir.?

KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI
KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI

Zeytinburnu, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi         
12:25
Mustafa Cengiz, Mustafa Cengiz, "Sizi motive etmek için öyle konuştum" mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi         
12:10
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek         
10:23
Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı         
10:05
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı         
10:02
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti         
07:56
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz         
22:00
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 12:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19'A KARŞI KORUYAN AĞIZ SPREYİ DE ELDE EDİLİYOR; İŞTE EVDE SİRKE YAPIMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei