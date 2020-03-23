Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem - Son Dakika

Uygulamada vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Hastalık teşhisine katkı sağlaması hedeflenen çalışmada, vatandaşın ve personelin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor.

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