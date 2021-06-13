Rusya'da aşı kampanyası kapsamında araba hediye edilecek - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı aşılanma oranlarının düşük kalmasını istemeyen ve bir an önce salgının sonlanıp, ekonomik hayatın eskisine dönmesi için mücadele eden ülkeler, vatandaşları aşıya teşvik etmek için çeşitli yollara başvuruyor. Hong Kong'da aşı olanlar arasından seçilecek kişiye ev hediye edileceğinin açıklanmasının ardından Rusya'dan bir hamle geldi. Rus Devleti, aşılananlar arasından çekilişi kazananlara araba hediye edecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı.

5 ADET ARABA DAĞITACAKLAR

Yeni tedbirlerden kaçınılması için Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Sobyanin, 18 yaş üstü vatandaşlar için aşılama kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak" ifadesini kullandı.

Kendisinin Mayıs 2020'de aşılandığını anımsatan Sobyanin, iki gün önce yeniden "Sputnik V" aşısı yaptırdığını belirtti.

SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 723 artarak 5 milyon 208 bin 687'ye, ölenlerin sayısı 357 artışla 126 bin 430'a çıktı.