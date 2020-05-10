Kovid-19'a sosyal medyada savaş açan Sağlık Müdürü Bedir'den

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele çalışmaların yanı sıra bilgilendirici ve uyarıcı mesajları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Erzurum'da Kovid-19 ile ilgili mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeli başta olmak üzere valilik, belediyeler ve güvenlik güçleri hummalı çalışma yürütüyor.

Mesaisinin çoğunu Kovid-19 ile mücadeleye harcayan yetkililerden İl Sağlık Müdürü Bedir de sürekli sosyal medya hesaplarından Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici paylaşımlarla vatandaşları uyarıyor.

Paylaşımlarında sağlık personeline de moral aşılayan Bedir, "Hiçbir şey bitmiş değil, virüs aramızda ve hala çok aktif. Çok kolay bulaşıyor. İyiye gidiş, tedbirlerin kademeli azaltılması kimseyi yanıltmasın. Bu bir süreç yönetimi ve yeni normale gidişte her birimiz kendi tedbirlerimize devam etmeliyiz. Virüs bulduğu her teması fırsata çeviriyor, virüse bu fırsatı vermemeliyiz." şeklindeki paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Bedir, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayarak, sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyor.

Yurtta ve Erzurum'da Kovid-19 vaka rakamlarının düşmesiyle mutluluk yaşadıklarını aktaran Bedir, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Rehavete kapılmak yok. En büyük gücümüz tedbir. Bir anlık hata hastaneleri tekrar doldurabilir. Çok iyi gidiyoruz ve bu gidişi korumak zorundayız. Az kaldı Erzurum, sabır, rehavet yok tedbirlere devam. Eski normal olmayacak, sürecin ortasındayız henüz ve yeni bir normalleşme başlıyor. Hep birlikte bu güne kadar çok iyi getirdik, bundan sonrasını da iyi götürmek zorundayız. Tedbirlere uyarsak eski normal uzak değil, ancak tedbirlere uymaz isek tekrar başa döneriz mazallah. Daha katı önlemler gelir. Haydi Erzurum, bu güne kadar olduğu gibi gerekeni yapıyoruz."