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Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor

25.09.2021 11:11
Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor, System.String[]

Konya'da hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalanan ve ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alınan annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Konya'da hamileliğinin 36. haftasında Kovid-19'a yakalanan ve ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alınan annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kezban (26) ve Abdullah Usta (30) çifti, dördüncü çocuklarını beklerken, aşı olmayan anne Kovid-19'a yakalandı. Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının durumu ağırlaşınca ilaç tedavisine başlanmasına karar verdi. Hamileliğinin 36. haftasında olan annenin bebeği, ilaçlardan etkilenmemesi için sezaryenle alındı.

Sağlıklı dünyaya gelen kız bebek, yoğun bakımda 4 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Kezban Usta'nın tedavisi ise 6 günlük yoğun bakım sonrası izole odada devam ediyor.

Baba Abdullah Usta, AA muhabirine, 9 yıllık evli olduklarını anlattı.

Kendisinin ilk doz aşısını yaptırdığını ancak eşinin aşı olmadığını dile getiren Usta, "Hamileliğinden dolayı şüphe duymuştuk, aile olarak uygun görmemiştik." dedi.

Eşinin şiddetli baş ağrısı, ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine hastaneye başvurduklarını belirten Usta, yapılan testte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Usta, eşinin yoğun bakımda tedavisine başlandığını vurgulayarak, "Yoğun bakımda ilaç tedavisi uygulayamıyorlardı. Eşim hastaneye yattıktan 3 gün sonra, anneye ilaç verebilmek için bebeği sezaryen ile almak zorunda kaldılar. Şu anda çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Annenin durumu da iyiye gidiyor. Kız bebeğimiz oldu, 4 günlük şimdi. Anne hastaneden çıkıncaya kadar bebeğe eşimin kuzeni bakacak. Annesi henüz bebeği görmedi." diye konuştu.

Eşinin tedavisinin bir hafta daha hastanede devam edeceğini aktaran Usta, iyileşme durumuna göre taburcu edileceğini kaydetti.

Usta, 1, 6 ve 7 yaşlarında 3 çocuklarının daha olduğunu dile getirerek, "Diğer çocuklarım da anne ve kardeşlerini merakla bekliyor. Onların da gözleri yolda, özlem var. Anlatılmaz, çocuklar annelerini ve kardeşlerini dört gözle bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Babası, annesi, ağabeyi ve yengesinin de Kovid-19'a yakalandığı bilgisini veren Usta, "Ben aşımı yaptırdım. Annem, babam, ağabeyim ve yengem de aşısızdı, Kovid-19'a yakalandılar. Aşılıydım, hastalanmadım. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ailede en ağır geçiren eşim oldu." dedi.

"Bebeği diğer ürünlerle beslemek zorunda kaldık"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Konak da kendilerine 6 gün önce 36 haftalık bir gebenin Kovid-19 olduğu bilgisi verildiğini söyledi.

Bebeğin sezaryenle alınması gerektiğinde yeni doğan yoğun bakım servisi olarak hazırlıkları yaptıklarını anlatan Konak, şunları kaydetti:

"Normalde 36 hafta doğan bebekler yoğun bakıma yatmaz ama bebeğimizde solunum sıkıntısı vardı. Bebeği izole odada takip ettik. PCR testine gönderdik. Solunum destek devam etti. Bebek 48. saatte rahatladı. Bu dönemde annenin tedavisi devam ettiği için anne bebeği göremedi. Bebeğe anne sütü veremedik, maalesef diğer ürünlerle beslemek zorunda kaldık. Bebeğin solunumu artık rahat. Doğumun 4. günü taburcu ediyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve kadın doğum servisi anneye uygulanan ilaç tedavisi nedeniyle bebeğe anne sütü vermeyi uygun görmedi. Annenin tedavisi bittikten sonra bebeğini besleyebilir."

Konak, hamilelerin bazı endişelerle aşı yaptırmaktan çekindiklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"İnsanlar, sosyal medyada duydukları, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan söylentilere bakarak aşı olmuyor, hamileler de bunlardan bir kesim maalesef. Üzülerek söylemek zorundayız ki en fazla etkilenen kesim de gebeler oluyor. İmmüniteleri gebeliğe bağlı olarak düşmüş oluyor, üstüne böyle bir enfeksiyon hem annenin hem de bebeğin hayatını tehlikeye sokabiliyor. Kesinlikle anne adaylarının aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguluyoruz."

COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Konya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika
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