ESKİŞEHİR - Kovid-19'a yakalanan annenin erken doğan üçüzlerinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

M.Ç, 26 haftalık hamileyken Kovid-19'a yakalanması üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bundan bir hafta sonra 570 ila 680 gram ağırlığındaki üçüz kız bebekler sezaryenle alındı.

Eskişehir 'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadının hamileliğinin 27'nci haftasında sezaryenle dünyaya getirdiği üçüzlerin tedavisine devam ediliyor.

Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç