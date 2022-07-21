Kovid-19'a yakalanan Biden'dan fotoğraflı Twitter paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Kovid-19'a yakalanan Biden'dan fotoğraflı Twitter paylaşımı Açıklaması

21.07.2022 19:58
Kovid-19'a yakalanan Biden'dan fotoğraflı Twitter paylaşımı Açıklaması

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler.

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Biden, Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığının duyurulmasının ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Beyaz Saray konutundaki ofisinde masasının başında işlerini yürüttüğü ana dair bir fotoğrafa da yer veren Biden, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania'yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania'da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktaran Biden, "Yoğunluk sürüyor." mesajını paylaştı.

Biden'ın eşinin ve Harris'in test sonuçları "negatif"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Başkan Biden ile telefonda konuştum. Kendisini iyi hissediyor ve konutunda çalışıyor." bilgisini verdi.

Biden'ın testinin "pozitif" çıkmasının ardından hem Biden'ın eşi Jill Biden hem de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, test sonuçlarının "negatif" olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kovid-19'a yakalanan Biden'dan fotoğraflı Twitter paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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