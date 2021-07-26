Kovid-19'a yakalanan Hollandalı tenisçi Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Hollandalı tenisçilerin rakipleri Yeni Zelandalı Marcus Daniell ve Michael Venus maç yapmadan bir üst tura yükseldi.

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