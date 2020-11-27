Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti - Son Dakika

Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti

27.11.2020 11:25

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da, kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 57 yaşındaki hasta, immün plazma tedavisiyle sıhhat buldu.

Malatya'da, kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 57 yaşındaki hasta, immün plazma tedavisiyle sıhhat buldu.

Hatay'da yaşayan ve 2015 yılında şiddetli öksürük, halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede kemik iliği kanseri teşhisi konulan 57 yaşındaki Tahir Erkan, Hatay ve Gaziantep'te çeşitli tedaviler gördü. Erkan, durumunun ağırlaşması üzerine Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine başvurdu.

Malatya'da yaklaşık 1,5 ay önce tedavisine başlanan Erkan'a ateşinin yükselmesi ve durumunun ağırlaşması üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan ve Kovid-19 servisine alınan Erkan'a Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un öncülüğündeki ekip tarafından immün plazma ve ilaç tedavisi uygulandı.

Yaklaşık 3 günlük tedavisinin ardından durumu normale dönen Erkan'ın Kovid-19 testi negatife döndü. Kanser hastası Tahir Erkan, Kovid-19 servisinden çıkarılarak kanser tedavisinin göreceği normal servise gönderildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 karşı immün plazma tedavisini ilk kez uygulayan merkez olduklarını hatırlattı.

İmmün plazma tedavisini uzun süredir merkezlerinde uyguladıklarını dile getiren Erkurt, yöntemin sadece Kovid-19'da değil diğer hastalıklarda da etkili olduğunu söyledi.

"Etkili ve güvenli tedavi yöntemi"

Prof. Dr. Erkurt, immün plazma tedavisinin Kovid-19 geçiren hastaların altta yatan her hastalığında kullanılabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu hafta içerisinde önemli ciddi sağlık dergilerinde iki bilimsel yayın çıktı. Bunlardan birinde bağışıklığı düşük hastada immün plazma kullanımının etkili ve güvenli olduğunu bildiriyordu. Bu yayınlarda bağışıklığı tamamen düşük hastada immün plazma tedavisiyle Kovid-19 hastalığında dramatik iyileşme gözlendiğini bildirdi. Bunlar bize şunu gösteriyor, immün plazma zaten normal hastalarda kullandığımız, güvenli ve zararsız bir tedavi. Özellikle de bağışıklığı düşük hastalarda kullanılabilir. Çünkü bu dönemde sadece normal hastalar yok, bağışıklığı düşük olanlar da var. Onlarda da etkili ve güvenli olarak immün plazma tedavisi kullanılabilir."

"İmmün plazma tedavisi her hastada kullanılabilir"

Merkezlerinde tedavi gören kemik iliği kanseri tedavisi gören 57 yaşındaki Tahir Erkan'a Kovid-19 tanısı konulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaya immün plazma ile ilaç tedavisi uygulandı ve PCR testi negatife döndü. Koronavirüsten kurtulduktan sonra hastamıza servisimizde kemik iliği kanseri için kemoterapi vermeye başladık. Bu da bizim deneyimimiz. Dünyada da bu konuda bilimsel yayınlar bildirilmeye başlandı. İmmün plazma tedavisi her hastada kullanılabilir, özellikle kanser hastalıklarında, bağışıklığı düşük olan hastalarda. Koronavirüs döneminde bu hastalar da bir şekilde virüse yakalanacak ve onlar da tedavi olmak durumunda kalacak. Kanser ve bağışıklığı düşük hastalarının Kovid-19 tedavisinde immün plazma etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir."

"Doktorlarımdan Allah razı olsun"

Kanser hastası Tahir Erkan ise uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini son olarak da Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Malatya'daki doktorların sayesinde sağlığını kavuştuğunu anlatan Erkan, "Şu an durumum iyi. Doktorlarımdan Allah razı olsun, bizle ilgilendiler. Tüm hastalara Allah şifa versin." diye konuştu.

Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti
Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti
Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti
Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti

Turgut Özal, Koronavirüs, Malatya, Kanser, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Kovid-19'a yakalanan kanser hastası, immün plazma tedavisiyle iyileşti - Son Dakika


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