Kovid-19'a yakalanan milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışamayacak

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya'da düzenlenecek üçüncü ayağında mücadele edemeyecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa Kadınlar Kupası İtalya yarışı öncesi sporcumuz İlayda Yağmur Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Avrupa Kupası'na iyi hazırlanan sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda başlandı. Kadın sporcumuz maalesef İtalya'ya gidemeyecek." ifadeleri kullanıldı.