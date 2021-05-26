Kovid-19'a yakalanan teknik direktör Levent Eriş'in Kastamonu'daki tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Levent Eriş'in Kastamonu'daki tedavisinin tamamlandığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kırmızı-siyahlı takımın 58 yaşındaki teknik direktörü Eriş'in, nisan ayında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması nedeniyle 20 Nisan'da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eriş'in buradaki tedavisi tamamlandı.

Eriş'in tedavi sürecine ilişkin GMG Kastamonuspor'dan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bir aydır Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi süren teknik direktörümüz Levent Eriş bugün hastaneden taburcu edilerek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü. Genel sağlık durumu gayet iyi olan teknik direktörümüz İzmir'de özel bir hastanede müşahede altında kaldıktan sonra evine geçecektir."